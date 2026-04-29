【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節】(ハトスタ)滋賀 1-3(前半1-2)鳥取<得点者>[滋]ロメロ・フランク(2分)[鳥]篠田大輝(27分)、高柳郁弥(40分)、星景虎(73分)<警告>[滋]井出敬大(66分)[鳥]鄭翔英(54分)主審:本多文哉