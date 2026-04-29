【J1百年構想リーグ EAST第13節】(味スタ)東京V 2-1(前半2-1)鹿島<得点者>[東]熊取谷一星(34分)、吉田泰授(40分)[鹿]濃野公人(19分)<退場>[鹿]三竿健斗(70分)<警告>[東]新井悠太(74分)[鹿]三竿健斗2(42分、70分)観衆:28,105人主審:大橋侑祐└首位・鹿島が90分間で今季初黒星…東京Vは先制許すも熊取谷と吉田の2発で逆転2連勝