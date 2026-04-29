[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](ニンスタ)※17:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 5 黒石貴哉DF 6 谷岡昌DF 49 阿部稜汰DF 50 杉山耕二MF 14 斉藤涼優MF 22 竹本雄飛MF 24 宮本航汰MF 38 日野翔太MF 70 前田椋介FW 17 田口裕也控えGK 31 白坂楓馬DF 26 金沢一矢DF 44 森山公弥MF 13 山下雄大MF 39 武藤寛MF 48 行友翔哉FW 27 舩橋京汰FW 88 山口太陽FW 99 樺山諒乃介監督大木武[FC今