【J1百年構想リーグ WEST第13節】(アイスタ)清水 1-2(前半1-1)長崎<得点者>[清]嶋本悠大(21分)[長]チアゴ・サンタナ(33分)、長谷川元希(46分)<退場>[清]住吉ジェラニレショーン(8分)<警告>[長]山田陸(27分)、翁長聖(36分)観衆:14,571人主審:山下良美└長崎が連敗を止める5試合ぶり白星! 序盤に退場者を出した清水は3連敗に