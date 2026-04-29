[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 清水 1-2 長崎 アイスタ]J1百年構想リーグWEST第13節が29日に行われ、10位V・ファーレン長崎は敵地で6位清水エスパルスに2-1で勝利した。5試合ぶりの白星をつかみ、連敗を4でストップ。清水は連敗が3に伸びた。試合は思わぬ幕開けとなる。前半8分、裏へ抜け出そうとした長崎MF長谷川元希を清水DF住吉ジェラニレショーンが倒し、レッドカードを受けた。それでも先制したのは清水。前半21分