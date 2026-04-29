[4.29 J1百年構想リーグEAST第13節 東京V 2-1 鹿島 味スタ]J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行った。東京ヴェルディと鹿島アントラーズの対戦は、東京Vが2-1で勝利。鹿島は90分間で今季初の黒星を喫した。序盤から攻勢に出たのは東京Vだったが、鹿島が前半19分に先制する。右サイドからMF師岡柊生がクロスを上げ、ファーサイドのFW鈴木優磨が落とす。ゴール前でFWレオ・セアラが混戦からボールに触れると、こぼれたところ