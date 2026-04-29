[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](Ksスタ)※16:00開始主審:傅明<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 6 飯田貴敬DF 17 板倉健太MF 3 大崎航詩MF 7 大森渚生MF 10 渡邉新太MF 25 真瀬拓海MF 48 山下優人MF 70 マテウス・レイリアFW 9 根本凌控えGK 51 春名竜聖DF 89 佐々木輝大MF 19 仙波大志MF 24 山崎希一MF 33 安藤晃希MF 53 山下翔大FW 20 パトリッキFW 29 多田圭佑FW 44 奥田晃也監督