【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節】(ハワスタ)いわき 0-1(前半0-0)岐阜<得点者>[岐]文仁柱(66分)<退場>[い]堂鼻起暉(30分)<警告>[い]〓田大誠(80分)[岐]文仁柱(64分)、甲斐健太郎(87分)、セランテス(90分+4)主審:野堀桂佑└「可愛すぎ」「太っ腹」「こういうのが欲しかった」いわきが来場者全員にコンフィットシャツを配布