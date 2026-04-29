大相撲春巡業を途中休場していた大関・安青錦（安治川）が２９日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足、新たに取り入れた空気いすなどの基礎運動に時間を割いた。この日は元大関・琴奨菊の秀ノ山親方が師匠の秀ノ山部屋が、出稽古に来ていた。自身の稽古の合間には、三段目以下の力士による申し合い稽古の様子を見つめた。昨年８月から同部屋で研修生として生活しているエストニア出身のザドロズノ