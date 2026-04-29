◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節横浜ＦＭ３―２千葉（２９日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１横浜ＦＭは２９日、アウェーで千葉と対戦し、３―２で下した。千葉に先制を許したが、後半にＦＷ谷村の２発含む３得点で今季初の逆転勝ち、初の連勝となった。大島秀夫監督は「失点したが、その後、後半やれることを修正してやろうというところで結果が出た。やるべきことをしっかりやった結果だとおもう。ファミリーに勝利をプ