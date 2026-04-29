国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）はプロアマ戦で調整。試合がなかった前週は人気女性グループ「ＴＷＩＣＥ」のライブに行くなどリフレッシュし「すごく楽しかった。ラウンドはせずにちょっと練習したくらいで、しっかり休む１週間だった」と笑みを浮かべた。２週前のＫＫＴ杯バ