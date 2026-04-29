◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手が、５回２／３を５安打３失点、６奪三振で降板した。初回、２回はともに１死から安打を許したが、後続を打ち取った。３〜５回はいずれも３者凡退と、安定した投球を見せた。３点リードの６回は、先頭から２者連続三振。だが、２死から海野に左前打、柳田に四球、周東に投手直撃の内野安打を許して満塁のピンチを招く。続く栗原