◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１３節神戸０―０（ＰＫ２―４）Ｃ大阪（２９日・ノエビアスタジアム神戸）西首位の神戸がホームでＰＫ戦の末、Ｃ大阪に敗れ、リーグ連勝は４で止まった。神戸はアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準決勝のアルアハリ戦（２０日、サウジアラビア・ジッダ）に１―２と敗れ、悲願の初優勝を逃して以来の公式戦。本拠ノエスタのピッチに戻ってきた。前半は０―０。後半１分、