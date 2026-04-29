◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１３節札幌２―１藤枝（２９日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、ホームで藤枝を２−１で破り、今季２度目の３連勝を飾った。前半１４分にＤＦ高尾瑠のゴールで先制。後半追いつかれたものの、同４５分にＦＷ大森真吾がＰＫを決めて競り勝った。第６節のアウェー・磐田戦から第８節のアウェー・藤枝戦まで３試合連続で勝っていたが、前回は磐田