◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）東京Ｖは首位の鹿島に２―１で競り勝った。１点を先制されながらも３試合連続無失点中だった鹿島から２点を奪い、鹿島に今大会初の９０分での敗北となる土をつけた。＊＊＊試合を視察した日本代表の森保一監督は「百年構想リーグを独走している鹿島の自信、プレーも素晴らしかったが、東京Ｖが本当に果敢で勇敢なプレーだった。素晴らしい