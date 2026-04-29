UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が28日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】アイドルグループのメンバーみたい！三つ編みもお似合いですよ 「先週の #いっとこ 衣装。三つ編みにしてもらいました」と投稿し、透け感あるブラウスに植物の絵柄が入ったスカートでポーズを決める写真を掲載。三つ編みの髪型も新鮮で「いつもと違う髪は気分が上がりま