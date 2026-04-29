女優ジェシカ・ビールが、夫の歌手ジャスティン・ティンバーレイクに対し、行動を改めなければ結婚生活を続けられないと警告したという。2012年に結婚した2人は、サイラス君（11）とフィニアス君（5）という2人の息子を育てている。 【写真】“火遊び”のお相手は妻とは違うタイプのエキゾチック美女 報道によると、2人の間で緊張が高まる中、ジェシカは状況に「もう限界」で、ジャスティンの振る舞いについて「