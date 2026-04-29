29日はすっきりしない天気に。これまでの1日の天気を振り返ります。■昭和の日は雲優勢所々でにわか雨も29日（水）は隠れた前線の影響で、本州付近は東西に延びる雲に覆われました。所々で弱い雨が降っていて、すっきりしない天気となっています。東北や北陸では、1時間に10?前後と本降りの雨となった時間もありましたが、山林火災が続いている岩手県大槌町では、午後3時までの降水量は合計で2?と、まとまった雨量にはなっていま