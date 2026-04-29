老犬の介護で辛いと感じる瞬間 1.いつまで続くのかな…と不安になったとき 老犬の介護で辛いと感じる瞬間は、いつまで続くのかな…と不安になったときです。 老犬の介護はいつまで続くか予測が難しいです。私はこれまで3匹の犬の介護をしましたが、長いときは数年、短いときは半年、もっと短いときは1週間でした。 老犬の介護は回復する見込みが少ないため、今のこの状況があとどれくらい続くのか、今よりももっと