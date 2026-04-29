女子バレーの野中瑠衣が鮮やかなTシャツ姿を披露した(C)産経新聞社バレーボールSVリーグ女子でヴィクトリーナ姫路に所属する24歳の野中瑠衣が4月28日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」のウェアを着用した姿を公開した。【写真】女子バレー野中瑠衣がコートとは違う…Tシャツ姿をチェック同ブランドは野中がブランドアンバサダーを務めており、インスタで「最近暑くなってきましたね‪