NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。広島は前川誠太選手を1軍登録、佐藤啓介選手を登録抹消しました。1軍登録となった前川選手は、前日ファームの西武戦で本塁打を含む3安打3打点の活躍。ファームではここまで22試合で打率.282、3本塁打、7打点を記録しています。登録抹消となった佐藤選手は、開幕1軍スタートもここまで8試合で9打数無安打となっていました。