SnowMan¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¡¢¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤é¤¬29Æü¡¢±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SnowMan¡¦ÌÜ¹õÏ¡ ¡Û´¶·ã¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë?¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥À¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¡ª?¾å¸ÍºÌ¤Ï?ÌÜ¹õÏ¡¤À¤¾¡ª?»£±ÆÃæ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1500ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤¬¸¶ºî¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î°­ÅÞ¤¬