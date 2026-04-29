俳優の斎藤工（44）が29日、都内で行われた映画『サンキュー、チャック』（5月1日公開）日本公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】躍動感ある！布川が斎藤工に「ダメー！」同作は、スティーヴン・キング原作で、『ドクター・スリープ』のマイク・フラナガンが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリー。異常気象などで崩壊寸前の世界を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告をきっかけに、ひとり