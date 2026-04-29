女優の森カンナが２８日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー界のレジェンドから贈られたプレゼントを公開した。森は「友人の内田の篤人先生が、差し入れと共に多すぎる恋と殺人ユニフォームを送ってくれた！！」と交遊のある元サッカー日本代表の内田篤人氏からの贈り物をされたことをつづり、「内田ありがとうこれを着てサッカー観戦に行きたい！」と感謝した。背番号の代わりに、森が現在主演している日本テレビ