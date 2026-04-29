日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が２７日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は、「芸人と好感度の代償ＳＰ」。コットン・きょん、やす子、ぺこぱ・松陰寺ら、自身の高い好感度に苦しんでいる芸人たちをゲストに招いた。きょんは「（好感度が）これ以上、上がることなくて。一個事、件があったら下がる一方なんですよ…」と苦悩を吐露。つづけて「でも、大悟さんって、ちょっとズルくないですか？大悟さんって正