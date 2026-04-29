素焼きの薄い皿「炮烙」を豪快に落とす壬生狂言の人気演目「炮烙割」＝29日午後、京都市中京区の壬生寺京都市中京区の壬生寺で29日、国の重要無形民俗文化財「壬生狂言」が始まった。人気演目「炮烙割」では、舞台の手すりに積み重ねられた、約千枚の素焼きの薄い皿「炮烙」が、落とされ音を立てて割れるたびに、客席が沸いた。寺によると壬生狂言は、鎌倉時代に円覚上人が仏の教えを説くために始めた無言劇が起源という。笛や