◇明治安田J1百年構想リーグ神戸0―0C大阪（PK戦2―4）（2026年4月29日ノエスタ）神戸はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）後初の国内リーグ戦で黒星を喫した。C大阪との関西対決はPK戦決着。リーグ戦連勝は「3」で止まった。同大会は準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）に逆転負け。だがミヒャエル・スキッベ監督は「クラブとしてかなりの経験値を集められた。特に国際的な大会を経験することで選手たち