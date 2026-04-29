タレントの金田朋子が２９日、Ｘを更新。フィギュアスケートをしている一人娘のために１カ月前から実家を出て娘と２人暮らしをしていることを明かした。金田は２０日のＸで、長女がフィギュアスケートの大会で優勝したことを報告。金田の元夫でタレントの森渉もインスタグラムで「先日、娘がフィギュアスケートの大会で２回目の優勝をすることができました５才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上