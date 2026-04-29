生きるパワーの源になる野菜は何か。医師の石原結實さんは「高い抗酸化作用があるβカロテンの量は野菜のなかでもニンジンと並びトップクラスで、血液の汚れを浄化する効果は野菜でナンバー1とも言われる精がつく野菜がある」という――。※本稿は、石原結實『超少食健康法 「空腹の時間」が病気を治す！』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／thodonal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／thodona