ボートレース芦屋の「スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選」は２９日、準優勝戦が行われた。高倉和士（３４＝福岡）は、１０Ｒ、インからコンマ１２の好スタートを放つも、２コースから差した松田大志郎に先着を許し悔しい２着。レース後は「ターンの失敗です」と唇をかみ締めた。それでも「準優のスタートはＦ１本持ちの中、いいスタートが行けた」と納得の表情。タッグを組む１３号機は「足は総合的に見て上位の一角