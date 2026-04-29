ＡＫＢ４８の伊藤百花（２２）が、８月１９日発売の６８ｔｈシングル（タイトル未定）で、前作「名残り桜」に続き２作連続でセンターを務めると２９日、分かった。この日、千葉・幕張メッセで開催された握手会イベントで発表された。ステージイベントでは、松本伊代がスペシャルゲストとして参加し、「セシル」をメンバーと一緒に披露。会場からは「伊代ちゃーん！」コールが巻き起こる。さらに、来日中の海外姉妹グループ・Ｊ