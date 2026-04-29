海外旅行にはトラブルがつきものですが、とくに「お金持ち」扱いされやすい日本人は、悪い人のカモにされる危険を覚悟したほうがよさそうです。そんなとき、怪しい誘いをビシッと断る姿を見せれば、彼女から見直されるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性289名に聞いたアンケートを参考に「海外旅行中に堂々と『NO』を示す彼氏にホレボレした瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】不意打ちで撮られたポラ