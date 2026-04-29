今回、Ray WEB編集部はマウントを取られたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちのカナと買い物に来ました。可愛い服があったので試着をすると、カナからあるひと言を言われ……？カナから骨格を理由に「それ着たら事故るよ」と言われ、ショックを受ける主人公。彼女は骨格を理由にこの服を諦めてしまうのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集部あわせて読みたい&#