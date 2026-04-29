岡山県中央メーデー(連合岡山主催) 民間企業や公務員などの労働組合が加盟する連合岡山が、5月1日の「メーデー」を前に4月29日、岡山県中央メーデーを開き、賃金や労働環境の向上などを訴えました。 （連合岡山／小橋政次会長）「この賃上げの流れを未組織の仲間、有期・短時間契約で働く人々、そして女性や若者へ確実に広げなくてはなりません。格差を是正し、誰もが働きがいを実感