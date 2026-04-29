友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はマウントを取られたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちのカナと買い物に来ました。可愛い服があったので試着をすると、カナから骨格を理由に「それ着たら事故るよ」と言われます。そのひと言にショックを受ける主人公。彼女は骨格を理由