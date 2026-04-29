◆パ・リーグ西武―日本ハム（２９日・ベルーナドーム）自身３連勝を懸け先発した日本ハムの達孝太投手（２２）は７回５安打３失点（自責２）、１０５球を投げ降板した。「高橋光成投手との投げ合いなので１点勝負になると思っていました。全体的な内容は悪くありませんでしたが、（失点した）５回、先頭打者への四球に悔いが残ります」とコメントした。０―０の４回２死二塁から平沢に先制の中前適時打を浴びると、５回には