◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人・門脇誠内野手が「甲子園夢プロジェクト」の団体在籍者に自費で製作したシリコンバンドを贈呈した。同プロジェクトは、全国の特別支援学校に通いながら硬式野球を続けている、知的障害がある中高生の受け皿として発足した団体。門脇は２２年１２月に初めて同プロジェクトの合同練習会に参加し、昨年１１月なども交流していた。シリコンバンドには「甲子園プロジ