前方が激しく壊れ、田んぼの中に落ちた軽トラック。29日正午すぎ小諸市耳取の市道交差点で、軽トラックと軽乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽トラックを運転していた70代の男性が意識不明の状態で、佐久市内の病院に搬送されました。軽乗用車を運転していた60代の女性は、体の痛みを訴えていて、軽傷の模様です。現場は、信号や標識のない交差点で、警察が事故の原因を調べています。