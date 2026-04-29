新疆ウイグル自治区阿克蘇（アクス）市豊慶園農民専業合作社（協同組合）モデル園のリンゴ栽培エリア。（４月１４日、ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ4月29日】中国新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠南端ではこのところ、砂丘の整地や、わらなどを地面に格子状に埋め込んで砂の移動を防ぐ「草方格」の敷設、苗木の接ぎ木、中医薬材（中国伝統医薬材）の栽培などが進み、周縁部での砂漠化を防ぐ