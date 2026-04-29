◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(29日、バンテリンドーム)中日のルーキー櫻井頼之介投手はDeNA戦に先発登板し、9奪三振と好投を見せていましたが、7回に勝ち越し打を許し降板となりました。櫻井投手は両チーム同点の7回、2アウトから京田陽太選手にツーベースヒットを許すと、続く林琢真選手にタイムリーヒットを浴び、勝ち越しを許します。さらに、ヒュンメル選手にもヒットを許し、2アウト1塁3塁にチャンスを広げられると、この