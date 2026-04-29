吉田拓郎（80）の復活ライブを鑑賞したHOUND DOGの大友康平（70）とTHE ALFEEの坂崎幸之助（72）が、「週刊文春」の取材に応じ、その感想を明かした。【画像】吉田拓郎の妻で元女優の森下愛子復活した吉田拓郎©時事通信社吉田といえば、1970年のデビュー以来『結婚しようよ』などの名曲をヒットさせ、「フォークの帝王」と呼ばれてきたミュージシャン。2022年末に音楽活動からの“リタイア宣言”をしていたが、今年2月