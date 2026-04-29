「ヤクルト−阪神」（２９日、神宮球場）阪神・中野拓夢内野手が七回２死一塁から代打で出場した。この日「２番・左翼で」でプロ初安打＆適時打を放ったドラフト３位・岡城（筑波大）に代わって打席へ。ファウルで粘りながらも中飛に倒れ、軽いダッシュで一塁まで走る姿を見せた。球場内は大歓声と拍手に包まれた。中野は前夜のヤクルト戦で五回に右足のふくらはぎに自打球を受け、七回に途中交代していた。この日は２番に