◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月29日京セラD大阪）オリックス・吉田輝星投手が、またしても首脳陣の期待に応える火消しを見せた。3点リードの6回、好投の先発・田嶋が2死満塁で、栗原に中越えへ走者一掃の適時三塁打を献上。同点に追いつかれ、なおも2死三塁のピンチでマウンドに上がった。迎えた近藤は四球で歩かせて一、三塁も、牧原大を投ゴロに打ち取って切り抜けた。4月25日に今季初昇格し、