昭和元年から100年を記念する式典で、音楽隊による演奏に拍手される天皇、皇后両陛下。右から2人目は高市首相＝29日午後、東京・日本武道館（代表撮影）政府は「昭和の日」の29日、天皇、皇后両陛下を迎え、昭和元年から100年を記念する式典を東京・北の丸公園の日本武道館で開催した。高市早苗首相は、人口減少や物価高、複雑化する安全保障環境に触れ「先の大戦や幾多の災害を乗り越え『希望』を紡ぎ出した先人たちに学び、果