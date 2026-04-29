女優の平祐奈（27）が29日、自身のインスタグラムを更新し、姉の女優・平愛梨（41）らとの豪華ショットを公開した。「大人な愉しいイベント」と短く記し、姉とサッカー日本代表DF長友佑都夫妻、元日本代表の中田英寿氏と並んだショットを披露。愛梨も自身のインスタグラムに同じ4ショットを投稿しており、「夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT S