■第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会（29日、広島広域公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！女子やり投決勝では山元祐季（25、高田工業所）が61m45で優勝した。9月に32年ぶりの日本開催となるアジア大会の派遣設定記録（60m25）も突破し、代表内定へ弾みをつけた。山元は1回目の投てきで57m88をマークすると、その後記録を伸ばすことができず。しかし最終6回目の投て