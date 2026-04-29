俳優の夏菜が自身の結婚の決め手を振り返り、「付き合い始めてすぐ『この人と絶対する』って思った」と明かす場面があった。【映像】夏菜 「トラブルばかり」の元カレを告白4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラ