元日本テレビで現在はフリーキャスターの丸岡いずみさん（54）が4月29日、自身のXを更新。タレントの休業について私見を述べました。【写真】「ミヤネ屋」メンバーと丸岡さん丸岡さんは「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」とし、「私も15年前に7ヶ月程仕事を休んだけど、それがあったから今があると思ってる」と自身の経験を振り返りました。