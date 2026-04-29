将棋の藤井聡太竜王（２３）が「永世竜王」の資格を得た記念碑が、対局会場となった京都競馬場（京都市伏見区）に建立された。「雲外蒼天（そうてん）」と碑のプレートに揮毫（きごう）した藤井竜王は、１００年の歴史を誇る京都競馬場に合わせて「１００年後にも残る将棋をしていきたい」と誓った。【写真】記念碑を前に、笑顔で手を取り合う藤井聡太さんと武豊さん同競馬場では昨年１１月、第３８期竜王戦７番勝負第４局が