滋賀県彦根市鳥居本町にある「サンライズ出版」は、湖国を代表する地方出版社だ。県内各地の歴史、文化を取り上げた書籍から、自費出版による自伝まで、バラエティーに富んだ本を取りそろえる。地域に根付いて９６年。デジタル化などの波に押されて紙にまつわる産業が先細りする中、２代目の岩根順子社長（７８）は「本を作りたい人の欲望は廃れていない。後世に残すべきものを本の形にして残していくことは、歯を食いしばってで